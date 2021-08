Citando reportes de autoridades, el diario New York Post reseñó el lunes que Angela Tramonte, una excursionista quien interrumpió una caminata a través de una montaña de Arizona junto a un hombre a quien acababa de conocer, fue encontrada muerta horas después en medio de temperaturas sofocantes.

Pero la mujer no estaba en el estacionamiento, donde se descubrieron todas sus pertenencias dentro de un automóvil, dijo el capitán del Departamento de Bomberos de Phoenix, Ron McDade, al mencionado diario local.

Critican que el acompañante dejó sola a Angela Tramonte

Ese hombre, quien trabaja como oficial de policía, según los amigos de Angela Tramonte, quería seguir subiendo la montaña, por lo que la pareja se separó. Algunos de los amigos de la víctima ahora están cuestionando las circunstancias que rodearon su muerte, según el informe citado por el Post.

“Si alguien está subiendo una montaña, la ves angustiada, no se siente bien y está agotada, ¿por qué no la acompañarías a bajar?”, comentó Stacey Gerardi, amiga de la víctima. “¿Por qué seguirías caminando? No tiene sentido”.