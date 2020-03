Unas 44 tumbas de un supuesto cementerio afroamericano olvidado fueron encontradas debajo de un estacionamiento de un centro escolar de Clearwater, en la costa oeste de Florida, lo que supone el segundo hallazgo de este tipo en menos de dos meses.

Un radar de penetración en el suelo ha identificado 44 “anomalías parecidas a tumbas” pertenecientes a un cementerio afroamericano que una vez estuvo ubicado en la esquina de Holt Avenue y Engman Street, anunciaron funcionarios de la ciudad de Clearwater y del Distrito Escolar del condado de Pinellas.

De acuerdo con medios locales que este lunes recogen el hallazgo, el supuesto cementerio fue movido de sitio en 1954, por lo que los topógrafos encontraron las 44 tumbas “potenciales” y podrían hallarse más, según el diario Tampa Bay.

Las tumbas fueron descubiertas el viernes pasado en un terreno que ahora es un estacionamiento pavimentado, una parcela no utilizada y propiedad del distrito escolar.

Las tumbas se encuentran a una profundidad de entre 2,45 y 5,62 pies (0,70 y 1,71 metros).

BREAKING: Archaeologists detect 44 possible graves from African American cemetery at shuttered Curtis Fundamental school in Clearwater. The cemetery was supposed to be fully moved in the 1950s for redevelopment. https://t.co/rpoeDYhmbS

— Emerald Morrow (@EmeraldMorrow) February 28, 2020