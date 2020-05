Investigadores de Estados Unidos informaron que una muy extraña abeja azul que se creía extinta está viviendo en Florida.

Tras ser descrita por primera vez en 2011, la abeja calamintha azul había sido vista por última vez en 2016, indicaron los científicos, según reseñó Boston 25 News.

“Estaba abierto a la posibilidad de que no encontraríamos a la abeja en absoluto, así que el primer momento en que la vimos en el campo fue realmente emocionante”, expresó Chase Kimmel, investigador del Museo de Historia Natural de Florida, en un comunicado.

Kimmel ha vivido en una parte remota del estado estudiando el insecto desde marzo. Está trabajando en un proyecto para estudiar la población de abejas, así como sus hábitos de vida y alimentación.

Anteriormente, solo se había registrado que la abeja azul vivía en 16 millas cuadradas de matorral de pinos en Lake Wales Ridge, en el centro de Florida, dijeron los científicos. Kimmel pudo encontrar la abeja en tres de los mismos lugares que se había registrado anteriormente. También la encontró en otros seis lugares a 50 millas de distancia.

La abeja azul se alimenta de la flor de calamintha, una planta que también es muy rara. Kimmel también encontró una abeja polinizando una flor diferente.

Parte del estudio de Kimmel también determinará la preferencia de anidación de la abeja.

Esta extraña abeja azul no vive en colonias. En cambio, anida en lugar de vivir en una colmena como las demás abejas.

The Calamintha Bee, native to Florida, and long thought lost, this brightly colored bee has made a surprise appearance and has "shocked" everyone!https://t.co/rnBO74b5jt

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 12, 2020