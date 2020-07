Hallan cuerpo en el lago donde desapareció Naya Rivera

Este lunes, la policía reportó que habían hallado un cuerpo en el lago donde desapareció la actriz Naya Rivera

A través de las redes sociales comunicaron que la recuperación de dicho cuerpo estaba en proceso

Este lunes, la policía reportó que habían hallado un cuerpo en el lago donde desapareció la actriz Naya Rivera.

La Oficina del Sheriff de Ventura comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter que, en medio de la búsqueda de Naya Rivera, habían encontrado un cuerpo.

Agregaron que a las 2 de la tarde (hora de California) darían más detalles sobre el hallazgo.

“Sucediendo ahora: se ha encontrado un cuerpo en el lago Piru esta mañana. La recuperación está en progreso. Una conferencia de prensa tendrá lugar a las 2 pm en el lago”, dice el mensaje.

La actriz de la serie ‘Glee’ habría desaparecido, hace aproximadamente una semana, cuando visitaba un lago de California con su hijo de 4 años: Josey.

El menor fue encontrado solo en el bote en el que viajaban y fue cuando se encendieron las alarmas de las autoridades.

El hijo de Rivera con el también actor Ryan Dorsey se encuentra en perfectas condiciones de salud.

Según el capitán Eric Buschow, el lago Piru, donde navegaban madre e hijo, cuenta con dos millas de largo y es “aproximadamente 130 pies” su ubicación más profunda, reseñó FOX.

Recientemente, las autoridades utilizaron la última fotografía enviada por la actriz como pista para su búsqueda.

Un miembro de uno de los equipos de búsqueda de la actriz Naya Rivera, desaparecida en un lago del sur de California dijo el domingo que confía en que su tripulación tendrá una idea más clara de dónde encontrarla en el lago, informó una revista.

Robert Inglis, del Equipo de Búsqueda y Rescate de la Oficina del Alguacil del Condado de Ventura, le dijo a Us Weekly que la actriz Naya Rivera le envió a un miembro de su familia una foto de su hijo de 4 años, Josey, frente a una cala antes de desaparecer el 8 de julio después de sumergirse en el Lago Piru, de acuerdo con The Associated Press.

“Hubo una foto enviada a un miembro de la familia que mostraba al niño en el bote junto a una cala”, dijo Inglis a la revista. “Encontramos dónde estaba esa cala”.

Una marca de tiempo en la foto muestra que se tomó entre 90 minutos y dos horas antes de que encontraran al niño solo en el bote, informó la revista.

Inglis le dijo a Us Weekly que el área donde se tomó la foto y el lugar donde se encontró el barco eran puntos de partida para las autoridades antes de que se ampliara la búsqueda.

“Enviamos a nuestros miembros de buceo a esos dos lugares y los buscamos exhaustivamente”, indicó el rescatista a Us Weekly.

Asimismo, explicó que durante la búsqueda se encontraron con condiciones peligrosas, con árboles y arbustos en el fondo del lago que podrían haberlos atrapado bajo el agua.

El rescatista explicó a la revista que la visibilidad en el lago es muy turbia, incluso a plena luz del día. “Si tienes un reloj y lo sostienes frente a tu máscara, ni siquiera puedes leer los números”, aseveró.