La policía de Ohio quedó sorprendida cuando localizó un caimán que ha vivido en el sótano de una casa durante 25 años.

La policía recibió una llamada para acudir a una casa en Ohio para retirar un gran caimán que había estado viviendo en el sótano durante 25 años, reseñó Fox News este sábado.

La policía de Ohio ha visto mucho, pero rara vez, si acaso, se ha encontrado con un caimán, especialmente uno que mide 5 pies, informó Fox 28 Columbus.

“Llevo 17 años como oficial de policía y nunca me he encontrado con un caimán”, dijo a la estación televisiva el comandante de la patrulla del municipio de Madison, Darrel Breneman.

SEE YA LATER ALLIGATOR! 🐊 Ali is headed to a sanctuary in South Carolina after being kept in an Ohio basement for the last 25 years. STORY: https://t.co/tqpBfiaRRC

— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) March 1, 2020