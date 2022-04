La policía difundió unas imágenes de video de una cámara de vigilancia en las que se ve a un hombre caminando por una acera con un portabebés cubierto, que, según los investigadores, era donde iba Brandon Cuellar. “Hoy (lunes) alguien está caminando con un bebé de 3 meses que no tenía ayer”, manifestó el sargento Christian Camarillo en una conferencia de prensa. “Si tienes a este bebé, por favor, devuélvelo a su madre. Podemos lidiar con las consecuencias después”.

Agentes van de puerta en puerta buscando pistas (pulsa en la imagen para ver el video)

Los agentes del FBI y los oficiales de la policía estaban yendo de puerta en puerta el lunes por la noche en busca de información y de posibles testigos, según tuiteó el SJPD. El Equipo de Respuesta al Secuestro de Niños del FBI está ayudando en la investigación, acotó el sargento Christian Camarillo.

No se emitió una Alerta Amber ya que la policía no tenía información sobre la matrícula o el vehículo del sospechoso, indicó el sargento, pero la Patrulla de Carreteras de California había activado un aviso de desaparición. La policía también estaba pidiendo a la gente de la zona que inspeccionara las cámaras que tienen en sus puertas y revisaran los videos de vigilancia para comprobar si tenían alguna grabación del sospechoso que fue visto con el portabebés. Este martes, durante el anuncio del hallazgo, la policía dijo que hay tres detenidos, pero no ofreció mayor información.