Las autoridades están investigando si Francis Decero fue torturado antes de su muerte y, tras recibir varias pistas, también están indagando si fue el objetivo de criminales por tener un posible boleto ganador de un premio de lotería, de acuerdo con el reporte del diario The Sun.

Francis ‘Frankie’ Decero, de 25 años, un joven quien estaba desaparecido, fue hallado el miércoles 4 de mayo en unos arbustos por un grupo de niños que caminaban en el sur de Filadelfia, Pensilvania, lo que llevó a la policía a iniciar una investigación por homicidio, indicó el periódico The Sun el lunes 9 de mayo.

¿Ganó 1 millón de dólares en la lotería?

Ese importante dato del caso se publicó después de que el servicio de lotería del estado indicara que una persona llamada “Francis D” había ganado 1 millón de dólares con el billete de raspa y gana de Extreme Green, acotó el medio Newsweek el lunes 9 de mayo al reseñar el suceso.

Sin embargo, el Departamento de Policía de Filadelfia le dijo a The Sun en Estados Unidos que no podía confirmar ni descartar que Francis Decero haya ganado la lotería. El capitán de la policía, Jason Smith, contó que los investigadores habían coordinado labores con los funcionarios de la lotería y no encontraron ninguna prueba de que la víctima hubiera ganado el premio, detalló Fox 29.