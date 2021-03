Halcón Negro Jr sorprende con publicación en redes sociales

El luchador mexicano denuncia acoso sexual de parte de un productor de televisión

“Nunca dejen pisar su dignidad a cambio de cumplir sus sueños”, expresó

Lo que faltaba. El luchador mexicano Halcón Negro Jr sorprende con publicación en redes sociales al denunciar acoso sexual de parte de un productor “de una importante televisora” de México y muchos se preguntan de quién se tratará.

Fue el periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like junto a Elisa Beristain, quien informó sobre esta situación en su cuenta oficial de Instagram y que de inmediato provocó reacciones de todo tipo entre los usuarios.

“Hace poco sufrí acoso sexual”: Halcón Negro Jr

“A largo plazo, lo único que te garantiza tomar buenas decisiones en tu vida (esas que te traerán placer y te harán la vida más fácil) es conocerte. Nunca dejen pisar su dignidad a cambio de cumplir sus sueños”, escribió Halcón Negro Jr sin que nadie se imaginara lo que vendría a continuación.

“Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor de TV de una importante televisora. Su acoso y actitudes hacia mi persona me incomodaron muchísimo. Puse un alto y me costó no entrar a dicho proyecto. Con engaños, hizo que me quitara la máscara y me pidió que entrara a su proyecto, pero ‘sin máscara’, que porque me veía mejor”.