Los 15 mil residentes de la ciudad no estuvieron en riesgo durante el intento de ataque, revelaron las autoridades. “En ningún momento hubo un efecto adverso significativo en el agua que se estaba tratando”, afirmó Gualtieri. “Es importante destacar que el público nunca estuvo en peligro”, agregó.

Dicha sustancia química, mejor conocida como lejía, es utilizada para “tratar la acidez del agua”. Además, dicho compuesto químico también se puede encontrar en productos de limpieza como jabones y limpiadores de drenaje, señala The Associated Press.

“A veces, cuando las personas configuran redes locales, no comprenden el peligro de una serie de dispositivos conectados a Internet mal configurados y protegidos. No es necesariamente incorrecto o inseguro configurar un sistema de acceso y monitoreo remotos”, agregó.

“Los administradores de sistemas a cargo de la infraestructura civil importante, como una instalación de tratamiento de agua, deberían asegurar esa planta como si estuvieran asegurando el agua en sus propias cocinas”, declaró Tarah Wheeler becaria de ciberseguridad para The Associated Press.

Según experto, instalaciones como la de Oldsmar en Florida son objetivos ‘fáciles’ ya que la infraestructura de seguridad puede carecer de “fondos suficientes”, indica The Associated Press.

¿Cómo fue el ‘ataque’?

Un empleado de la planta de suministro de agua notó por primera vez la “actividad inusual” alrededor de las 8 am del viernes.

Posteriormente, “alguien” volvió a acceder, tomó el control del mouse, lo dirigió al software que controla el tratamiento del agua y aumentó la cantidad de hidróxido de sodio, informó The Tampa Bay Times citado por The Associated Press.

Otras medidas de seguridad

Según la agencia de noticias, las autoridades revelaron que existen otras medidas de seguridad que probablemente pudieron detectar el ‘ataque’ químico antes de que afectara el suministro de agua.

Hasta el momento, no se sabe con claridad de donde provino el ataque. El FBI, el Servicio Secreto y la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas son los encargados de investigar el ‘ataque’ en Florida.

