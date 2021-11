Hackean FBI ataques cibernéticos. La Oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos sufrió de un hackeo en su sistema de correo electrónico esta mañana de sábado 13 de noviembre, en que enviaban mensajes falsos sobre ataques cibernéticos, de acuerdo a información publicada por portales de noticias como The Sun y Newsbreak .

Tras saberse de la información del hackeo, los usuarios publicaron que recibieron ese correo a nombre del FBI, pero destacaron que la escritura del texto era rara, con palabras extrañas que se refiere a un "ataque en cadena sofisticado" y hace referencia a "la banda de extorsión TheDarkOverlord", una situación poco común y no propia del lenguaje del gobierno de Estados Unidos.

“Le recomendamos encarecidamente que verifique sus sistemas y el monitoreo de IDS. Tenga cuidado, este actor de amenazas está trabajando actualmente bajo la inspección del NCCIC, ya que dependemos de algunas de sus investigaciones de inteligencia, no podemos interferir físicamente en 4 horas, lo que podría ser suficiente tiempo para causar daños severos a su infraestructura “, especificaba el correo electrónico.

“Están causando mucha interrupción porque los encabezados son reales, realmente provienen de la infraestructura del FBI. No tienen nombre ni información de contacto en el .sig (bloque de firmas). ¡Por favor, tenga cuidado!”, fue la advertencia que hicieron tras la emisión de los escritos apócrifos que se lanzaron a través de las redes sociales a nombre del FBI.

Hackean FBI ataques cibernéticos: ¿QUÉ PASARÁ TRAS EL HACKEO AL FBI?

Sin embargo, las dudas y preocupación entre los usuarios fue evidente y uno de ellos lanzó una pregunta en Twitter sobre el bloqueo del servidor para que el FBI obtuviera espacio de resolver el conflicto, por lo que el Proyecto Spamhaus tuiteó: “Nuestra telemetría indica que hubo dos oleadas de ‘spam’, una poco antes de las 5 a. M. (UTC). [12.am. ET] y otro poco después de las 7 am (UTC) [2 a.m. ET]”.

Entonces agregaron sobre el tema: “El FBI ha recibido muchas llamadas al respecto. Por lo tanto, nos estamos absteniendo de realizar más acciones contra las direcciones IP de envío “. Hasta el momento el FBI no se había pronunciado a través de su cuenta oficial de Twitter, por lo que muchas personas esperan que en próximas horas lo hagan.