Todo inició durante el Movimiento en Defensa del Petróleo

Posteriormente relató que durante el periodo que se llevó a cabo el Movimiento en Defensa del Petróleo, que existía una orden de aprehensión y que helicópteros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobrevolaban su casa debido al momento legal que estaba aconteciendo.

“Cuando el Movimiento en Defensa del Petróleo allá por 1995, yo traía orden de aprehensión, me metieron todo el código penal como once delitos y entonces para obligarme a que yo me amparara aunque yo me fugara, pasaban helicópteros en ese entonces del CISEN, estaba Tello en el CISEN”, comentó AMLO.