El boleto de lotería ganador del SuperLotto Plus del 14 de noviembre fue vendido en una tienda de conveniencia Arco AM/PM en Norwalk, un suburbio de Los Ángeles. Ayer jueves, hasta la medianoche, era él último día para cobrarlo, pero nadie lo hizo, informó AP.

Efe también recordó que, según funcionarios de la Lotería de California, los premios mayores del SuperLotto Plus deben reclamarse a más tardar 180 días después de la fecha en que se emitió el sorteo, por lo que el tiempo ha expirado.

Aunque no es el boleto ganador, más dinero podría llegar gracias al gobierno

Por otra parte, hay una pregunta que muchos se siguen haciendo: ¿habrá un cuarto cheque de estímulo? Concretarlo no es tan sencillo, pero un reporte del diario The Sun indicó que una posible entrega del pago no tardaría mucho si el Congreso finalmente lo aprueba.

A medida que los estadounidenses aprovechan la tercera ronda de pagos de estímulo de 1,400 dólares que está entregando el Servicio de Impuestos Internos​ (IRS en inglés), hay indicios de que podría haber un cuarto cheque de estímulo económico, informó The Sun.