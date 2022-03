Revelan si habrá escasez de cerveza por guerra de Rusia con Ucrania

Lo cierto es que, aunque muchas personas no lo sepan, Ucrania juega un papel fundamental en la producción de cebada. De hecho, es uno de los cinco principales productores del mundo de este importante ingrediente para la producción de cerveza, según datos agrícolas mundiales.

Jim McGreevy, presidente y director ejecutivo de The Beer Institute, recordó: “Ucrania representa alrededor del 20% del uso de cebada en la cerveza. Es uno de los cinco principales productores mundiales de cebada, por lo que los cerveceros, particularmente a nivel mundial, estarán atentos a la oferta y el precio de la cebada”.

Ante esta situación Paula Kennedy, comentó: “He estado bebiendo cerveza desde que era demasiado joven para beber cerveza. Continuaré”, lo que parece indicar que para algunos ciudadanos un ligero incremento en el precio de esta bebida alcohólica no sería suficiente para dejar de consumirla.

Pero no todo se trata del ingrediente estrella: la cebada. En México, la industria cervecera no solo enfrenta una enorme incertidumbre a causa del conflicto armado en Ucrania, sino que enfrentan escasez de vidrio y latas para poder envasar la popular bebida alcohólica.

¿La industria cervecera mexicana saldrá a flote?

La verdad es que el 73% de los ingredientes y materiales que se requieren para la producción de cerveza en México se producen a nivel local, incluyendo casi en su totalidad a la cebada, pero eso no significa que el sector no sienta el impacto global de una guerra. Les hace falta, por ejemplo, el lúpulo.

“Respecto a algunos insumos que importamos es el lúpulo que no se produce en México por las condiciones geográficas y climáticas a la escala que requiere la industria cervecera. Y otras que no es que no esté el producto sino para complementar, como los combustibles dentro de insumos, pulpa para la fabricación de cartón, partes de los envases”, indicó Manuel Cedillo, quien es director de estudios económicos de Cerveceros de México.