Habla joven mexicano al que le negaron su diploma. Cuando Ever Martínez López decidió usar una bandera mexicana sobre su toga de graduación para rendir homenaje a sus raíces, no imaginó que el gesto le costaría su diploma. Ahora que el video donde las autoridades de su escuela en Carolina del Norte le negaron la entrega su diploma se hizo viral en redes sociales y ha sido clasificado como “racista”, el joven cuenta su historia.

Según la declaración hecha por la escuela, la negación del diploma a Martínez no era por culpa de la bandera mexicana, pues otros estudiantes tenían banderas en sus birretes y no fueron castigados por ello, pero solo Martínez llevaba una bandera sobre la toga.

El código de vestimenta no menciona las banderas

Sin embargo, en un correo electrónico que la directora Penny Crooks envió a los estudiantes antes de la ceremonia explicó el código de vestimenta, diciendo que los estudiantes varones deben usar una camisa de vestir y pantalones de vestir y que las estudiantes deben usar un vestido, falda o pantalones de vestir y que no se permiten chanclas o tenis.

No obstante, el correo electrónico y el código de vestimenta de la escuela no mencionan que las banderas estén prohibidas como vestimenta y no dice que los estudiantes no pueden usar nada sobre sus togas de graduación.