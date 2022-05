“Han arrojado muchas cosas, pero no puedo adelantar”, fueron las palabras del papá de Debanhi sobre las nuevas pistas que se tienen del caso de su hija, pero advirtió que no se quedará tranquilo hasta conocer lo que sucedió con la chica de 18 años y una comisión de la Ciudad de México lo acompañará para establecer todo.

¿Sábanas y cama con rastros de sangre de Debanhi en la habitación del Motel Nueva Castilla?

En un clip que se ha hecho viral en TikTok y redes sociales, durante la búsqueda de Debanhi se pudo ver cómo mientras trataban de localizar a la joven, se subió una publicidad del Motel Nueva Castilla con una canción que dio mucho de que hablar, en donde se hablaba de una mujer que no era hallada y el proceso era tan difícil.

La letra de la canción va así: “Para poder llegar a ti, Es todo tan difícil, Es todo tan difícil, Para poder llegar, ellos me dicen que no estás, pero yo no les creo…”, correspondiente a Ramón Ayala, usada para promocionar nuevas habitaciones en el Motel Nueva Castilla en plena búsqueda de Debanhi y las imágenes de la grabación cierran enfocando la habitación 174.