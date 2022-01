Si tu hombre no es precisamente del tipo exterior, está bien. Algunas personas simplemente están más equipadas para vivir en una ciudad, o por lo menos en el confort de un buen y bien abastecido hogar. Pero aun si tu pareja es un hombre de buena fe aficionado a la ciudad, hay ciertas habilidades masculinas que él en verdad necesita saber hacer en el exterior; sino por el derecho a alardear de ellas, entonces por el bienestar y felicidad de su familia. Pista: Si no puede prender una parrilla y no es de ayuda cuando tus hijos quieren comer unos s’mores en una fogata, entonces puede que quieras tener una charla con él sobre sus habilidades en el exterior.

Hay algo realmente sexy y reconfortante sobre un hombre (o cualquier pareja) que sabe cómo hacer las cosas en un campamento y del cual puedas depender en caso de enfrentar cualquier obstáculo o crisis natural. Y no te preocupes si no sabes cómo hacer cualquiera de estas cosas; habilidades en el exterior, y habilidades de sobrevivencia, ya que son desarrolladas y dominadas con el tiempo. Los niños no nacen sabiendo cómo levantar una carpa o tienda. Aquí hay 10 cosas que tu hombre y cualquier hombre preparado debe saber hacer en el exterior. Y si no sabe, nunca ha habido un mejor momento para aprender.