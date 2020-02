Accidente de tráfico deja un muerto en Gwinnett.

Autoridades reportaron la colisión de varios vehículos en autopista en Gwinnett.

El choque produjo un voraz incendio y ha llevado a la evacuación de negocios cercanos.

Al menos una persona ha muerto en el incendio de un camión en la carretera Interestatal 85 (I-85) en el condado de Gwinnett, en Georgia, este sábado.

La policía dijo que una persona murió en un incendio que bloqueó todo el tráfico en la Interestatal 85 en ambas direcciones, cerca de la frontera del condado de Gwinnett-DeKalb, entre Pleasantdale Road y Jimmy Carter Boulevard. Y la carretera de acceso parece verse afectada también, reportó 11 Alive.

Las cámaras del Departamento de Transporte de Georgia (GDOT por sus siglas en inglés) muestran un enorme fuego, pero los equipos de bomberos ya están en la escena. La policía de Gwinnett indicó que el incendio masivo fue causado por un accidente entre varios vehículos.

ACTIVE INCIDENT: Firefighters are on scene of a multi-vehicle accident involving a tractor-trailer fire on I85 NB at Jimmy Carter Blvd. I85 is closed in both directions along with Crescent Drive and Dawson Blvd. @GwinnettPd pic.twitter.com/46qB6l1qaQ — Gwinnett County Fire and Emergency Services (@GwinnettFire) February 1, 2020

Según GDOT, un tractor-remolque y otros dos vehículos colisionaron, causando el accidente. Dijeron que el camión con remolque y uno de los otros vehículos volcaron.

Según las autoridades, las empresas en Dawson Boulevard y Crescent Drive en el área están siendo evacuadas.

Se aconseja a los automovilistas que eviten la mencionada área en Gwinnett. La policía está desviando el tráfico hacia el norte de la I-85 en la I-285. El tráfico hacia el sur se está desviando en Beaver Ruin Road.

Sus mejores alternativas a la I-85 son Buford Highway y Peachtree Industrial Boulevard al oeste de I-85 y Lawrenceville Highway al sureste de I-85.

Las rutas de seguridad en dirección sur se extienden a Georgia 316. Las rutas de respaldo en dirección norte comienzan cerca de Shallowford Road dentro del perímetro.

Mundo Hispánico – 1 de febrero

Acerca de MundoHispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

MundoHispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grande de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

MundoHispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

MundoHispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

MundoHispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and live video coverage of major events.