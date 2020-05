En la mañana de este 18 de mayo inició el programa de comida gratis para niños de Gwinnett, Georgia, durante todo el verano en el estado de Georgia, así como también para los adultos que han sido afectados por la crisis económica ocasionada por el coronavirus.

MundoHispánico se desplazó a algunos de los parques en los que se estará entregando los alimentos, donde pudimos conversar con el supervisor de programas del condado de Gwinnett, Nathan Griswell.

“El programa de comidas de verano consiste en la entrega de dos comidas: un desayuno y un almuerzo que estamos dando gratuitamente a toda la gente que lo necesite principalmente para los niños y los menores de 18 años de edad”, expresó Griswell.

Coronavirus has reminded us that keeping our growing community safe and healthy is a vital function of government. I’m glad to see the expansion of our summer meal program to make sure every child in Gwinnett County has access to nutritious meals. https://t.co/BSl6Wu6NWh

— Lee Thompson Jr. (@leeforgwinnett) May 17, 2020