Muere Guy Lafleur, miembro del Salón de la Fama del Hockey, a los 70 años

Revelan de qué murió el exjugador

“Él nunca se dio por vencido en su lucha”, dijo un compañero de Lafleur

Muere Guy Lafleur, miembro del Salón de la Fama del Hockey, a los 70 años de edad. El presidente de los Canadiens, Geoff Molson, dijo que la organización estaba devastada por la muerte del ex atleta, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Lafleur, un delantero del Salón de la Fama que ayudó a Montreal a ganar cinco títulos de la Copa Stanley en la década de 1970, murió a los 70 años después de una batalla contra el cáncer de pulmón. “Una persona especial”, dijo el capitán suplente de los Canadiens, Brendan Gallagher, a los periodistas en Brossard. “Estamos muy orgullosos de usar este logotipo de los Montreal Canadiens en gran parte gracias a personas como Guy Lafleur”.

Revelan cómo murió Guy Lafleur

Lafleur registró 518 goles y 728 asistencias en 14 temporadas con el Montreal. Con el llamativo delantero a la cabeza, los Canadiens lo ganaron todo en 1973, y luego cuatro veces más entre 1976 y 1979. “Guy Lafleur tuvo una carrera excepcional y siempre se mantuvo simple, accesible y cercano a los Habs y los fanáticos del hockey en Quebec, Canadá y en todo el mundo”, dijo Molson en un comunicado.

“A lo largo de su carrera nos permitió vivir grandes momentos de orgullo colectivo. Fue uno de los mejores jugadores de nuestra organización y se convirtió en un extraordinario embajador de nuestro deporte”.