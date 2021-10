Guy Ecker y Bárbara de Regil hablan en exclusiva de “Parientes a la fuerza”

Telemundo anunció la fecha de estreno de la nueva serie Parientes a la Fuerza para el martes 26 de octubre a las 9pm/8C

La serie marca el debut de la actriz Bárbara de Regil en Telemundo como la protagonista de esta romántica Guy Ecker Bárbara de Regil. Telemundo anunció la fecha de estreno de la nueva serie Parientes a la Fuerza para el martes 26 de octubre a las 9pm/8C. Prepárense para conocer la historia de amor de película que será puesta a la prueba cuando los Jurado y la acaudalada Familia Cruz tengan que vivir bajo el mismo techo. De igual manera se dio a conocer al elenco oficial de la nueva serie Parientes a la Fuerza que estrena a finales de 2021. La serie que inició grabaciones esta semana en la Ciudad de México marca el debut de la actriz Bárbara de Regil (Rosario Tijeras) en Telemundo como la protagonista de esta romántica y divertida historia. Guy Ecker y Bárbara de Regil hablan de "Parientes a la fuerza" El elenco protagónico que acompañará a de Regil incluye al actor de renombre Guy Ecker (El Señor de los Cielos, El Recluso), Michel Duval (Señora Acero, Herederos por Accidente) y a Chantal Andere (Tenías que ser tú) como antagonista; y la participación especial de Carmen Aub (El Señor de los Cielos) y Lisa Owen (El Señor de los Cielos). Parientes a la Fuerza es una historia que toma lugar en Los Ángeles y se centra en George Cruz (Ecker), un famoso guionista Hollywoodense de 50 años que sufre una crisis de la mediana edad bajo la sombra de su único éxito, el fallecimiento de su madre y la traición de su esposa Leticia (Andere). Su frustración, soledad y sentimiento de fracaso, aunado al último deseo de su madre, lo llevan al otro lado de la frontera en México donde conoce a Carmen Jurado (de Regil), una bella cantante mexicana que se convierte en su musa, su estrella y su gran amor. Ambos protagonistas hablan en exclusiva para Mundo Hispánico del estreno de está nueva serie.

Guy Ecker Bárbara de Regil: Cuéntenos un poco de Parientes a la fuerza BR: “Ha sido complicado, por eso estamos muy contentos Guy y yo de presentar Parientes a la fuerza, que es esta nueva serie que es comedia ligera, amor, melodrama. Es una historia nueva que les va a encantar y los va a distraer del mundo de allá afuera para que se enfoquen un poco con nosotros, muy divertida en donde el personaje de Guy se trae a mi personaje a Los Ángeles, buscando el amor con él. Ella llega sin papeles, sin familia, sin nada y ahí empieza todo”. GE: “Es algo que logramos hacer durante la pandemia, durante un año muy difícil que fue para todo el mundo y la producción nos cuidó mucho. Fue difícil trabajar con tres unidades con tanta gente, pero Telemundo y Once Once cuidaron mucho esa parte. Hicimos pruebas constantes 5 veces a la semana para mantener al grupo”.

Guy Ecker Bárbara de Regil: ¿Cómo ha sido la relación con los actores? GE: “Es un grupo increíble, Telemundo realmente tuvo un acierto cuando hicieron el casting. Es un grupo diverso, pero muy divertido y justamente la temática de la novela es esa. Es una familia mexicana que llega a los Estados Unidos con todo y el cochinito y las gallinas. Ese choque de culturas y el elenco no pudo haber sido mejor”. ¿Cuéntame cómo fue que te apasionaste con Carmen? BR: “Sí, la verdad que no. Este personaje, claro que siempre me meto de lleno y lo disfruto mucho, pero este personaje lo disfruté muchísimo. No es que el de Rosario no la he disfrutado, pero sí el de Rosario era muy desgastante y si terminaba muy mal me desmayé en el set”.

Guy Ecker Bárbara de Regil: El personaje de Carmen BR: “Mi cuerpo era como que está pasando, te lo estás pasando muy mal y aquí no, aquí lo disfruté muchísimo, se ha terminado una escena y yo estaba feliz porque cada escena tiene un rollo, cada escena tiene algo, cada escena con gay que hacíamos, obviamente amor, desamor, peleas, pero siempre era como una cosa divertida”. “Digo obviamente melodrama, que eso también es bellísimo, pero no, este personaje lo gocé mucho y ayer que vimos el primer capítulo que estaba viendo justo a Carmen pensaba es que me encantas, es demasiado ella y me gusta mucho y me encanta el contraste que hace con el personaje de Guy, que es que lo trabajó tan bien que es un escritor que realmente ves metido en su rollo, pero se enamora protector, pero está emocionado. O sea, hacen una cosa maravillosa que yo lo gocé infinito”.

Guy Ecker Bárbara de Regil: ¿Qué tanto de tus experiencias le metiste a George? GE: “Pues mira a George ciertamente eso, la frustración. Los Ángeles, es un pueblo que a todos los meseros y toda la gente que ves son aspirantes a ser actores o escritores o hacer algo. Entonces es un sentimiento muy palpable que uno reconoce cuando está iniciando la carrera y las cosas son más difíciles”. “Si yo fui mesero, trabajé en fiestas privadas de actores muy grandes y en esos momentos uno dice bueno, pues esta es una etapa. Espero algún día estar trabajando con esta gente y he sido muy afortunado en mi carrera, justamente por ser bilingüe. Yo estaba buscando un rumbo por Hollywood y un día alguien se me presentó y me dijo ‘Oye, hablas español, vete a hacer un casting en español’ y pues no se me había ocurrido y fue por ahí que disparó mi carrera y soy muy afortunado y muy agradecido por eso”.

¿Qué tanto tomaste tu vida para hacer a Carmen? BR: "Siempre se toma un poco de la vida, la verdad, yo siempre lo hago. Por ejemplo, Carmen le puse que era muy directa y que decía todo así. En el texto no estaba escrita tan directa y yo la hice muy que diga todo y claro, siempre le meten esos tintes". "Y si Carmen perdió a su papá y no es que se haya hecho cargo tanto de la familia, pero sí se volvió como muy unida a su mamá y eso se ve en el primer capítulo cuando se despide de ella, es muy fuerte para Carmen, porque si se quiere ir a volar, pero no quiere dejar a su familia, por eso cuando la familia llega es maravilloso. Pero sí, siempre le metemos no sé, no sé Guy, pero siempre traes obviamente de vivencias y recuerdas cosas".

¿Tus experiencias de vida de perder a tu madre te ayudaron a construir a George? GE: "Definitivamente esa es una pérdida que solo el que la sufre la conoce y es un momento muy difícil del cual uno puede agarrarse de alguna manera cuando hace unas escenas de ese tipo. Pero eso es justamente lo que lanza este personaje, porque el personaje está pasando por un momento muy malo en la vida. O sea, encuentra a la esposa con otro hombre, sus hijos lo abandonan y su carrera está muy mal y se le muere la mamá". "Y él es un tipo que de alguna manera había rechazado esas raíces hispanas que tenía y tener que esparcir las cenizas de su mamá allá en el pueblo es lo que realmente provoca realmente el cambio y lanza lo que es la historia, porque a través de ese momento Carmen viene y no solo le salva la vida, literalmente porque está a punto de morirse, caer de la catedral, pero a manera figurativa también. Se enamora perdidamente de ella, ella se vuelve su musa y la sencillez y la honestidad, y a través de los ojos de ella, él vuelve a descubrir no solo su cultura, pero a sí mismo. Y de ahí gana fuerzas de vida para poder regresar a los ángeles y enfrentar el fracaso que es su vida en ese momento".

¿Guy cómo te llevas con con Bárbara? GE: "Obviamente Bárbara es una mujer hermosa y talentosa, entonces por ahí no hay ningún problema, pero es también muy espontánea e improvisa mucho y es tiene una memoria fotográfica. Entonces ella de las escenas se las aprendía llegando al set. Yo me las aprendía la noche anterior". "Entonces eran momentos interesantes porque ella lanzaba curvas y yo tenía que de alguna manera responder. Entonces yo creo que eso se dio para algo como fresco y divertido entre los personajes que espero que se transmita a través. Yo creo que sí, porque los vi anoche y me gustó al público también. Una química que realmente funcionó muy bien, muy bien".