“Querían un culpable y de ahí es donde me sacan a mi”, aseguró el también actor estadounidense. Soto aseguró que no conoce a las amigas de Debanhi Escobar. Supuestas conversaciones filtradas mostraban que existía un relación entre el grupo de amigas y el supuesto ‘Jaguar’.

“Yo no soy el dueño de esa empresa”, dijo Gustavo Soto, quién aclaró que dos años atrás visitó la empresa pero que nunca ingresó al complejo. Sin embargo, afirmó que cuando se comenzó a atacar a la empresa por su relación en el caso, el se indignó y se involucró en un “pleito cibernético”.

El supuesto ‘Jaguar’ pone denuncia por amenazas

El hombre también dijo que interpuso su primer denuncia por amenazas que ha recibido desde que se le relacionó con el caso de la mexicana desaparecida en Monterrey. “Quiero que dejen de amenazar a mi familia”, apuntó. También dijo que su esposa ha recibido amenazas de muerte.

Además, dijo que la supuesta conversación filtrada es falsa. Gustavo Soto el supuesto ‘Jaguar’ en entrevista aseguró que todo se trata de una difamación y ‘achacó’ la confusión a un grupo que difundió su imagen. “El supuesto ‘Jaguar’ no existe… a mí la policía no me está buscando”, dijo.