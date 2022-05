Gustavo Soto Jaguar Debanhi: “Me estoy haciendo viral”

De igual manera en su clip, Gustavo Soto pide a todos los seguidores que lo dejen de acusar por la muerte de Debanhi Escobar: “Mi nombre es Gustavo Isidoro Soto Miranda, a mi no me apodan ‘el Jaguar’, me están acusando de feminicidio en el caso de Debanhi. Ayúdenme a compartir este video, me estoy haciendo viral”.

Incluso muestra la evidencia que compartió en su cuenta de Facebook ese día de la desaparición de Debanhi, pide a sus usuarios que revisen su perfil para verificar que él no se encontraba cerca de la joven ese día. Las imágenes muestran que se encontraba en una playa disfrutando del sol. Archivado como: Gustavo Soto Jaguar Debanhi. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .