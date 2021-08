Gustavo Mendieta Del Valle es detenido por atropellar y matar a un peatón

De acuerdo al Código Penal del Estado de Texas , el cargo de homicidio en un accidente y no prestar ayuda a la víctima se castiga con una pena mínima de cinco años en la cárcel a quien se declare culpable de ese cargo, luego de que enfrente su juicio. En el historial de Gustavo Mendieta Del Valle no hay ni un solo arresto previo, ni problemas con las autoridades.

Un conductor que sí hizo lo que marca la ley

Sin embargo, a diferencia de los otros dos incidentes el conductor del Chrysler 300 que arrolló a los tres hombres sí hizo lo que marca la ley en Texas y se detuvo para llamar a las autoridades, reportar lo que acababa de pasar y esperar a las primeras patrullas del HCSO para que investigaran el caso.

El conductor, de quien no se revelará su nombre ya que no está acusado de nada, les dijo a los agentes de la División de Crímenes Vehiculares del HCSO que cuando iba manejando por la calle de repente vio a los tres hombres y no alcanzó a detenerse antes de arrojarlos. El examen forense que se le hizo al conductor arrojó que no había bebido, ni tomado drogas.