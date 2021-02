A lo que Gustavo Cruz afirmó que no lo mataron por eso, ya que los contratos los maneja él, y siempre los autoriza él mismo, aclarando que la muerte de su vocalista y hermano no fue por una fecha, pero que solamente Jimmy sabía lo que pasó.

Después se le dijo al líder del grupo que siempre hay impedimentos para no dar el show y que siempre el cliente debe dar un adelanto, pero si no se pueden presentar se regresa el dinero, no se asesina a elementos del grupo.

¿HAY UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN?

Cabe recordar que a Jaime Cruz Pastrana le dispararon en distintas ocasiones cuando se encontraba en calles de la colonia Jardines de Morelos, el pasado viernes por la noche.

A su hermano líder de la agrupación Zona Rika, Gustavo Cruz, se le preguntó si existe una carpeta de investigación, para saber la razón del asesinato del vocalista del grupo.

“No, yo solamente cuando me enteré lo primero que hice fue ir por mi mamá, para que no se enterara por los medios, incluso apague los teléfonos, fui por ella me la llevé al departamento y pasaron 4 horas para poderle decir lo que había pasado, si están investigando la verdad no sé ni quiero saberlo”, dijo Gustavo.

También aclaró que no le gustó que publicaran las fotografías del cadáver de su hermano tirado en el piso, y que nunca recibió ninguna amenaza de nadie, ya que solo se enfocan en nuevos proyectos.

Por último dijo que es un dolor muy grande, porque él era su hermano y siempre lo guiaba por el camino correcto como hermano mayor era su responsabilidad.

