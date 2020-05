Gustavo Adolfo Infante llama “payasita de circo” a la Carolina Sandoval

Además despotrica contra otros integrantes de Suelta la Sopa

“Veneno” Sandoval responde a su manera a través de las redes sociales

Otro agarrón en el medio artístico se dio en las redes sociales, luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante le dijo “payasita de circo” a la conductora de Suelta la Sopa, Carolina “Veneno” Sandoval y ella le responde muy a su manera, de acuerdo a lo publicado en el canal de noticias de Karol Tamiko.

Todo sucedió en el programa De primera mano que conduce el presentador a través del canal de Imagen TV, por medio del cual arremetió incluso con la otra compañera de Carolina Sanoval, la boricua Vanessa Claudio.

Sobre el programa de Suelta la Sopa, el periodista lo calificó como un “circo de tres pistas” y de Vanessa Claudia dijo: “Ah no bueno esa muchacha no hila dos palabras, no, es la verdad, perdóname pero es pésima, no es ni periodista, esa es la neta”. La noticia corrió por todos los medios digitales.

“Payasita de circo”: conductor insulta en vivo a la “Veneno” Sandoval https://t.co/GamsdL47lG — MSN Latino (@msnlatino) May 14, 2020

Y luego arremetió contra el programa: “Es que donde queda la credibilidad de un programa como Suelta la Sopa donde tienen una muchcacha que no tiene ni idea de lo que es el periodismo que es Vanessa Claudio”.

Pero la crítica no terminó allí, el afamado presentador de noticias de espectáculos se fue contra la “Veneno” Sandoval y de manera tajante le dijo: “Y luego tienen una payasita de circo que es la venenosa (Carolina Sandoval) y luego tienen otro bufoncito (Lucho Borregos) que es el otro que sale ahí y pobre Juan Manuel Cortés, está solo con el show de tres pistas”.

Luego Mónica Noguera, la compañera del periodista mexicano quizo nivelar la balanza para los integrantes de Suelta la Sopa y explicó: “Pero sabes qué, Carolina Sandoval, fíjate que siempre habla con bases, tiene años de experiencia”.

Entonces Gustavo Adolfo Infante opinó: “Yo creo que hace un show, nada más la pobre señora” y allí Mónica coincidió con él y extendió su comentario: “Sí también, pero es parte de su personalidad, pero tiene muchas bases siempre”.

Pero ni tarda ni perezosa, la Veneno Sandoval respondió a la crítica de Gustavo Adolfo Infante que le dijo payasita de circo, pero sin mencionarlo a él, durante la transmisión de un video en su cuenta de Instagram

De manera textual colgó el siguiente mensaje: “El Trasnocho con Caro una descarga muy especial para analizar… El que se lo quiera poner, que se lo ponga. Y al que le quede el saco que se lo vista…”.

Y continuó: “Sin duda alguna, cada día confirmo que en este mundo hay mucha gente buena, pero también uno que otro cizañero o envidioso. De nosotros depende, seguir fuertes y demostrando que al que obra bien, le va bien. Por cierto, gracias a @cossetteproductions por la escenografía”.

Muchas personas felicitaron a la conductora de Suelta la Sopa y le externaron su apoyo al defenderse de las críticas de las que fue objeto.

