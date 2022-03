El periodista Gustavo Adolfo, y conductor del programa ‘Minutos Que Cambian’, escribió un tweet dirigido a la ex esposa de Vicente Fernández Jr., quien tiene una cercanía muy fuerte con la familia Fernández, incluso en el funeral de Chente se hizo presente y se le vio a lado de Doña Cuquita.

“El día de ayer se canceló por completo el especial, que se llama el Último Rey que sacó Televisa, que produjo Televisa, la encargada de transmitir esto iba a ser Mara Patricia Castañeda, ella es la fuerte de los espectáculos de Televisa, ella tiene un cargo importante, dentro de Televisa”. “Resulta que ella se quedó fría porque nunca pensó que pasaría esto, que cancelarían de última hora un proyecto que venían amasando de meses atrás, se propuso hacer un especial de la trayectoria del cantante, que duraría una hora, pero que le meten la Rosa de Guadalupe y sin decir agua va, que quitan el programa de Mara Patricia Castañeda … no sabemos si lo van a volver a reponer o no”. Escribió.

De acuerdo con El Universal, la serie comenzó con la periodista Delia (Angélica Aragón) llegando al Rancho Los Tres Potrillos para entrevistar al Charro de Huentitán, ya que ella será el hilo conductor de la historia. En otra escena se ve a Chente (Pablo Montero) cantar unos fragmentos de “El Rey” en un Palenque. “Gracias mi querido público, habemos dos clases de personas, los que creen tenerlo todo y no tienen nada y los que creen no tener nada y lo tienen todo”, se oye decir a Chente, una de sus frases más emblemáticas, y agrega “El dinero es tan vulgar que hasta un ignorante como yo lo tiene”, dice el artista.

La bioserie no autorizada de Vicente Fernández se estrenó esta noche por Las Estrellas con el nombre “El último Rey. El hijo del pueblo”. El primer capítulo tuvo varios saltos en el tiempo entre la época actual, la época en la que nació Vicente Jr. y los años 90, cuando secuestraron al primogénito de Chente.

Gustavo Adolfo acusación Mara: Elenco de la serie de Chente guarda silencio ante problema legal

A la función del primer capítulo de la serie “El último rey: el hijo del pueblo”, en el Cine Tonalá, llegaron integrantes del elenco como Salvador Sánchez, Emilio Osorio y Angélica Aragón.

En el recinto de la colonia Roma se colocó una alfombra roja a la que únicamente las empresas productoras: Televisa y Univisión pudieron ingresar. Todos los involucrados tenían indicaciones de no declarar sobre el estreno a los medios que afuera esperaban, y así fue, mientras unos pasaban de largo, algunos otros, como Salvador Sánchez, se limitaron a decir “Sin comentarios”.

De acuerdo con EL UNIVERSAL, una vez iniciado el capítulo, que se transmitió en punto de las 20:30 horas por Las Estrellas, Osorio salió para hablar con algunos medios y explicar que el estreno es la culminación de un trabajo respetuoso que hace en honor al cantante de regional mexicano y que es ajeno a los problemas legales que se están enfrentando a la par. “En cuestiones políticas y de juicios no tengo nada que ver, soy un productor que está acostumbrado a generar productos de calidad, todo lo que venga del exterior no me interesa porque ya la empresa será la encargada de ver con los abogados qué se debe de hacer, al final del camino nosotros estamos haciendo una adaptación del libro que es una recopilación de muchas notas”, dijo Juan Osorio.