Gustavo Adolfo Infante, colaborador de El Gordo y la Flaca, le dice “gorda mugrosa” a Elisa Beristain, conductora de Chisme No Like

Pero allí no quedó todo, porque el presentador no se retractó y en un video la llama “gorda” y “tóxica”

A favor y en contra, las redes sociales se prenden con todo tipo de comentarios

¡SE PRENDE! Gustavo Adolfo Infante, colaborador de El Gordo y la Flaca, le dice “gorda mugrosa” a Elisa Beristain, conductora de Chisme No Like.

La situación se ha vuelto tensa y es que Gustavo Adolfo Infante no tuvo contemplaciones a la hora de emitir su opinión sobre Elisa Beristain.

Sobre esto, Javier Ceriani, copresentador de Chisme No Like no pudo guardar silencio y realizó varias publicaciones en su cuenta de Instagram con las que expresa su rechazo a la violenta forma en la que se habían referido a su compañera de trabajo.

En una de sus publicaciones, Ceriani indica que el presentador de Imagen TV se encontraba en un show de radio cuando se le escuchó decir: “Ahora está haciendo un programa con una gorda que se llama Elisa Beristain, mugrosa”.

“Una cosa es criticar a la gente por lo que hace, y otra es humillarla por algo personal, acá jamás nos metimos con el aspecto físico de Gustavo Adolfo y miren que hay… No te podés meter con una mujer de esta manera”, defendió Ceriani.

Gustavo Adolfo Infante insulta a Elisa Beristain

Pero allí no quedó todo, porque Gustavo Adolfo Infante no se retractó. En una siguiente publicación, Ceriani develó un video en el que se escucha nuevamente llamarla “gorda” y “tóxica”. “Nuevamente el periodista #GustavoAdolfoInfante ataca a nuestros conductores de @chismenolike @ElisaBeristain y @JavierCeriani llamándolos “güeras tóxicas una gorda y otra güera” #TodosSomosElisa #NiUnaMas”, dice el comentario.

En una tercera publicación se escucha el audio de una fuerte discusión carga de insultos y agresiones entre Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal.