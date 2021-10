Tras ver las imágenes el mexicano habló sobre la reportera Nelssie Carrillo y su equipo de camarógrafos, que intentaron obtener información sobre los hijos de Aracely, pero no fue la correcta de hacerlo. En la grabación se observa a una mujer con chamarra de mezclilla, y se aprecia cuando ella abre la puerta del vehículo, según El Heraldo de México

Gustavo Adolfo Infante denuncia a la reportera Nelssie Carrillo

En ese momento Gustavo Adolfo Infante que recibió una llamada desconocida: “Me habló Nelssie Carrillo en un tono muy agresivo, muy… yo diría, majadero, retador y me dice: ‘Ya deja de estar diciendo tantas estupid… ¿Qué tú estuviste ahí? Porque no puedes decir esas cosas, a parte a este país, porque ustedes los mexicanos no pueden venir”, afirma Infante.

Pero no fue todo, ya que asegura que la reportera estaba acompañada de su camarógrafo, quien también le dedicó unas unas palabras. Incluso afirma que lo amenazó con quitarle su visa: “Se suelta una letanía… y me dice: ‘Y a parte lo que tú estás diciendo te voy a reportar para que te quiten la visa y no puedas venir’. ¡Ah, Chihuahua! Ahora resulta que ya es de migración este cuate”, agregó el mexicano.