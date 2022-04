El compositor publica video ¿enviando contestación a su relación?

Pero no queda ahí la nueva letra que ha compuesto, misma que Gussy Lau interpretó mientras tocaba el teclado utilizando unos audífonos, pues la canción continúa y el compositor sigue expresando que “He tenido tardes en donde no me acuerdo donde me dijiste ‘no eres tú, soy yo'”, y es que tal parece que esto va dirigido a todo lo que él ha pasado desde el polémico tema de las fotografías.

“Supongo que es el mal de amores. Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no”, es como finaliza el fragmento de la canción que recientemente ha escrito Gussy Lau. Archivado como: Gussy Lau publica video.