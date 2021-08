Guía completa para registrar una marca en Estados Unidos

Además, el beneficio de contar con un abogado es que él será el encargado de verificar que todas tus dudas sean resueltas conforme a la ley, y de que no exista duda de que tu trámite será exitoso.

En teoría, no es necesaria la contratación de un abogado para cumplir con este trámite; sin embargo, esto no significa que se trata de un proceso sencillo, y muchas veces las personas eligen la ayuda profesional para el llenado de todas las solicitudes.

Es importante tomar en cuenta el tipo de marca que se desea registrar y el nombre que se ha elegido para ella, de forma que no se corra el riesgo de confundirse con uno similar en cualquier otra parte del mundo.

Hay ciertos pasos que no deben de saltarse al momento de registrar una marca, independientemente del giro de esta. Uno de los primeros es el de realizar el llenado del formulario, en el cual detallará el tipo de marca que desea registrarse.

En Estados Unidos, es requisito mostrar evidencia gráfica de uso, no en términos generales, sino por cada clase de marca que el usuario desee registrar; así, se correrá un menor riesgo de equivocación.

En caso de que la persona que desee registrar una marca en Estados Unidos pero no la haya utilizado en el país, deberá solicitar una extensión de tiempo para la declaratoria.

c Marca anterior registrada

La transparencia es vital para el registro de una marca en Estados Unidos, motivo por el que las autoridades solicitan proporcionar el certificado de registro de una marca anterior.

En caso de no contar con ella, no es necesario aportar documentación alterna que esté relacionada con alguna declaración o prueba gráfica de su uso anterior, por lo que este paso no será determinante.