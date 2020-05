Los consejos de los principales expertos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sobre cómo reabrir con seguridad negocios e instituciones en medio de la pandemia del coronavirus incluyeron una guía instructiva detallada y algunas medidas más restrictivas que las presentadas por la Casa Blanca el mes pasado, reseñó The Associated Press.

Los lineamientos, que fueron archivados por funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump, también ofrecía recomendaciones para ayudar a las comunidades a decidir cuándo volver a cerrar instalaciones por rebrotes del COVID-19, la enfermedad causada por el virus.

The Associated Press obtuvo un documento de 63 páginas es más detallado que otros segmentos reportados previamente de los lineamientos archivados de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Este muestra cómo difieren el pensamiento de los expertos en control de infecciones de la institución y el de los que gestionan la respuesta a la pandemia en la Casa Blanca.

El plan “Abrir Estados Unidos de nuevo” del gobierno estadounidense se presentó el 17 de abril e incluyó parte del enfoque de los CDC, pero dejó claro que la responsabilidad de la reapertura recaía únicamente en gobernadores estatales y autoridades locales.

Por el contrario, la herramienta organizativa creada por los CDC aboga por una respuesta nacional coordinada que dé a los líderes comunitarios instrucciones paso a paso para “ayudar a los estadounidenses a retornar a la vida civil”, con la idea que habrá rebrotes del virus y se necesitará mucha personalización.

La Casa Blanca dijo la semana pasada que ese documento era un borrador y no estaba listo para ser publicado.

Los lineamientos contienen el tipo de detalles que las autoridades necesitan para tomar decisiones informadas, dijeron algunos expertos.

“La Casa Blanca está presionando para la reapertura, pero la verdad del asunto es simplemente que la Casa Blanca no tenía un plan integral donde todas las piezas encajen. Lo están haciendo por partes”, señaló Georges Benjamin, médico y director ejecutivo de la American Public Health Association.

Esos consejos detallados deberían haber estado disponibles mucho antes, apuntó Stephen Morse, experto en la propagación de enfermedades de la Universidad de Columbia.

“Muchos lugares diferentes están considerando cómo desarrollar de forma segura los procedimientos para regresar al trabajo. Haber tenido más consejos sobre eso antes habría dado más tranquilidad a la población. Y podría haber evitado algunos casos”, añadió Morse.

