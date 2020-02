Página

Grupo Guerrero Unidos ejecuta a dos personas y publican video; Narcos advierten a López Obrador.

solicitan la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador

Se viven jornadas violentas por las investigaciones del caso Ayorzinapa

Narcos advierten a López Obrador. A través de un video, el grupo Guerreros Unidos pide al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador poner orden en la ciudad de Iguala en cuanto al tema de la violencia. el material fue subido a las redes sociales y ha causado gran conmoción en la población por la crudeza del mismo, de acuerdo a información proporcionada en el portal de la revista Proceso.

En el video se ve que miembros de Guerreros Unidos interrogan a un hombre y a una mujer sobre la situación en Iguala, los cuerpos de estas personas fueron encontrados en partes en diferentes zonas cercanas a Iguala. Se dice que la estela de violencia en el área se debe al anuncio de las investigaciones por el caso de Ayotzinapa.

Asimismo, los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos acusan al alcalde José Luis Ávila López y al gobernador Héctor Astudillo Flores de estar involucrados en un presunto apoyo a otro grupo que se pelea la plaza, motivo por el cual piden la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un video Guerreros Unidos lanzaron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que “ponga orden” en Iguala donde los enfrentamientos han arreciado a raíz de la investigación que realiza el gobierno actual sobre el caso Ayotzinapa. https://t.co/sD7JN6fJ4i — Proceso (@revistaproceso) February 5, 2020

El video y la información puede verse en el portal de la revista Proceso y en ella se detallan más aspectos de la actual situación de violencia en la zona, esto ha provocado una serie de ejecuciones y actos violentos en Iguala, es por eso, que a decir del grupo Guerrero Unidos, solicitan la intervención de Andrés Manuel López Obrador.

En la información que publica el portal de la revista Proceso, se indica que los cuerpos fueron desmembrados y fueron localizados en diferentes puntos, se dice que también se dejaron mensajes escritos en cartulinas acusando varias irregularidades, luego apareció el video de Guerreros Unidos donde le piden al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ante lo que advierten como una nueva “guerra” por el control de la plaza.

Guerrero Unidos también acusa al presidente municipal de presuntamente estar involucrado en esa situación y al gobernador Héctor Astudillo Flores de omisión ante el conflicto armado que se vive en la zona, razón, dicen ellos, por lo que piden a Andrés Manuel López Obrador intervenir en el tema.

En el video se ven dos hombres armados a la orillas y al centro el hombre y la mujer con los ojos vendados, al parecer el material fue grabado en una construcción en obra negra, en él aparecen presuntos miembros del grupo Guerreros Unidos y le piden al presidente de México lo siguiente:

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador se le hace el siguiente comunicado, ya que el gobernador no puede con la tranquilidad de los municipios de nosotros, estos son los lacras que andan haciendo su desmadre venga a poner orden porque si no nosotros sí les vamos a romper su madre y les vamos a echar ver…, sale, este mensaje va para ti Comandante 80, después de ser changuita ahora eres terrorista hijo de tu pu… madre, corriente a la verg… como no puedes con uno, atentas con la gente inocente queriendo meterte sin importante las mujeres y los niños inocentes que estaban en ese lugar”.

