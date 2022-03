¿El final de la guerra?

Anuncian nueva reunión entre los dos países

El presidente Zelenskyy da la peor noticia

LO ÚLTIMO: El presidente de Ucrania dice la verdad de la guerra. Más de un mes ha transcurrido desde que las fuerzas militares de Rusia, por orden de su presidente, Vladimir Putin, ingresaron a territorio ucraniano provocando el conflicto bélico más grande de este siglo.

Delegados de Rusia y Ucrania volverán a reunirse el lunes en persona para tratar de poner fin a la guerra, informó un miembro de la delegación ucraniana, de acuerdo con AP. Davyd Arakhamia, líder de la facción parlamentaria del Partido Servidor del Pueblo del presidente Volodymyr Zelenskyy, dijo vía Facebook que el encuentro tendrá lugar en Turquía, tras un acuerdo por video.

Nueva reunión entre los dos países ¿El fin de la guerra?

El funcionario no dio más detalles. El jefe de la delegación rusa, sin embargo, dijo que las reuniones en persona comenzarán el martes, no el lunes. Las partes se han reunido previamente, pero sin lograr acuerdo, según lo publicado por The Associated Press.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy firmó el domingo un decreto prohibiendo la publicación de movimientos de tropas o equipos militares a menos que haya sido previamente aprobado con la cúpula militar, de acuerdo con la agencia de noticias.