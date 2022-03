¿El fin de Putin?

Biden lanza ultimátum

Dice lo que pasará con Ucrania

LO ÚLTIMO: Biden manda mensaje al pueblo ruso y ultimátum a Putin. En su discurso en la capital de Polonia, Biden expresó una enérgica defensa de la democracia liberal y la alianza militar OTAN, y sostuvo que Europa debe prepararse para una larga lucha contra la agresión rusa.

El presidente estadounidense Joe Biden dijo el sábado sobre el mandatario ruso Vladimir Putin que “por amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, de acuerdo con lo reseñado por The Associated Press. Biden pronunció su discurso frente al Castillo Real.

“Esta batalla no se ganará en días ni meses”

Dicho edificio es uno de los edificios de referencia de Varsovia, que sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial. Citando al papa polaco Juan Pablo II, y al disidente anticomunista y expresidente Lech Walesa, advirtió que la invasión de Ucrania puede traer “décadas de guerra”.

“Debemos afrontar esta batalla con la vista clara. Esta batalla no se ganará en días ni meses”, dijo el presidente de los Estados Unidos en su visita. Asistieron alrededor de 1.000 personas, entre ellas algunos de los refugiados ucranianos que han huido a Polonia, de acuerdo con AP.