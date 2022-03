Putin ha hecho caso omiso a ofertas anteriores de conversaciones con Zelenskyy, según The Associated Press. En conferencia de prensa, Zelenskyy dijo que los rusos pueden tomar la capital ucraniana “solo si nos matan a todos”. Mientras que los videos desde la guerra infunden miedo.

De acuerdo con AP, Zelenskyy asisitiría a la reunión con homólogo ruso si rige un cese de fuego. Zelenskyy dijo que Bennett le informó sobre sus conversaciones con Putin, pero que no podía entrar en detalles. La guerra continúa robándose la atención del mundo entero.

LO ÚLTIMO: Presidente de Ucrania pone condición para reunirse con Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dice que está dispuesto a reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en Israel, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

Lo peor es que el mandatario ruso no dio el menor indicio de que tiene intenciones de detener los combates en Ucrania, de acuerdo con AP. Los gobernantes europeos están elaborando un nuevo conjunto de sanciones económicas “masivas” a Moscú con la esperanza de conseguir que Putin altere su posición. Archivado como: Guerra Rusia Ucrania Zelenskyy

Biden planea sancionar la ley la semana próxima. Por otra parte, el coordinador de la ONU para Ucrania dice que la organización internacional gestiona un acuerdo con las partes en conflicto para crear corredores que permitan llevar ayuda- Amin Awad dijo a The Associated Press el sábado que se han registrado avances sobre los corredores y los correspondientes ceses de fuego, pero que encuentra resistencia para su rápida aplicación. Archivado como: Guerra entre Rusia y Ucrania Presidente Zelenskyy

La ciudad que ‘peor’ la está pasando en Ucrania, así viven:

Dijo que la región más necesitada de ayuda humanitaria es Mariúpol, una ciudad sitiada cerca de la frontera rusa que sería una de las de más difícil acceso para las caravanas de ayuda. Han fracasado varios intentos de crear rutas de evacuación de la ciudad.

Awad dijo que en total unos 12 millones de ucranianos necesitarían ayuda. En una actualización de la información en Facebook, el mando dijo que la captura de Mariúpol y Severodonetsk en el este era prioritario para las fuerzas rusas. Mariúpol, sitiada desde hace más de una semana, no tiene electricidad, gas ni agua. Con información: The Associated Press.