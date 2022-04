Mientras tanto, una fuerte campaña rusa ha provocado fuertes declaraciones como las de la presentadora rusa Olesya Loseva, quién aseguró que los países de occidente piensan que “Rusia es un país que no es digno ni siquiera de estar en el mapa mundial y que todos los rusos simplemente deberían ser borrados de la faz de la tierra”.

Recientemente se informó que el buque ‘más importante’ de Rusia, el ‘Moskva’ había sufrido daños y fue hundido. Los ucranianos aseguraron haber lanzado el ataque contra la embarcación, mientras que el Kremlin aseguró que se trató de un incendio y no del ataque ucraniano.

Antes de su llegada a Moscú el lunes, Nehammer había visitado Bucha, Ucrania, la localidad en las afueras de Kiev donde las evidencias gráficas de las masacres y las torturas han salido a la luz tras el retiro de las fuerzas rusas. Nehammer dijo en el programa “Meet the Press” haber confrontado a Putin con lo que vio en Bucha y “no fue una conversación amistosa”. Archivado como: Guerra Rusia Ucrania Noticias

Lanzan ‘ataque’ contra otro país

El Ministerio de Exteriores ruso anunció la medida de prohibir la entrada a Boris Johnson, a varios ministros y a la ex primera ministra Theresa May, el sábado. En un comunicado, el ministerio citó las “acciones hostiles sin precedentes del gobierno británico, expresadas, en particular, en la imposición de sanciones contra altos funcionarios” de Rusia.

El ministerio anunció el viernes en la noche la expulsión de 18 diplomáticos de la Unión Europea de Moscú, luego de que Bruselas declaró persona non grata a 19 miembros de la misión rusa ante la UE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, apunta AP. Archivado como: Guerra Rusia Ucrania Noticias