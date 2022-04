¿Ucranianos se quedarían con menos de 400 dólares?

LO ÚLTMO: Reanudan conversaciones entre Rusia y Ucrania; dicen lo que pasará con Chernóbil. La delegación rusa, encabezada por Vladimir Medinsky, publicó el viernes una imagen del diálogo en curso. Las conversaciones fueron retomadas por videoconferencia.

La oficina de presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, confirmó a The Associated Press la reanudación de los contactos. Las conversaciones se producen tres días después de la última reunión entre ambas delegaciones en Turquía, de acuerdo con The Associated Press.

Rusos siguen en su misma postura

“Nuestras posiciones sobre Crimea y el Donbás no han cambiado”, afirmó Medinsky. Rusia se anexionó la península de Crimea, en el sur de Ucrania, en 2014. El Donbás es la región industrial de mayoría rusófona donde separatistas respaldados por Moscú combaten contra las fuerzas ucranianas desde 2014.

La Comisión Europea propone que los 27 países de la Unión Europea permitan que los millones de refugiados que huyen de la guerra en Ucrania cambien sus billetes de grivnas ucranianas a la moneda de las naciones de acogida. La propuesta tiene como objetivo impulsar un enfoque coordinado dentro de la región.