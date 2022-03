La electricidad se usa para alimentar los sistemas de bombeo que enfrían el combustible nuclear y evita que se filtre, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press. Ucrania informó el miércoles que el cable se rompió y que el sistema podría seguir funcionando con generadores, pero que para ello había solo 48 horas.

El organismo con sede en Ginebra había registrado el día anterior 579 civiles muertos y 1.002 heridos, de acuerdo con lo publicado por The Associated Prees. Explicó que los decesos se debieron “al uso de armas explosivos en un área amplia” como misiles y artillería.

¿Quién lo mandó?

El dron de fabricación soviética cruzo Rumania y Hungría antes de ingresar a Croacia, estrellándose en un campo cerca de una residencia estudiantil el jueves por la noche. Alrededor de 40 automóviles que estaban estacionados en la zona resultaron dañados en la gran explosión, pero nadie resultó herido.

“Se han encontrado restos de explosivos e indicios que sugieren que no se trataba de un avión de reconocimiento. Encontramos partes de una bomba aérea”, dijo el ministro de Defensa croata, Mario Banozic, en el lugar del accidente, según The Associated Press. Archivado como: Guerra Rusia Ucrania Camión