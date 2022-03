Pero las filas ucranianas también se han visto sumamente mermadas. La guerra de Rusia no solo ha acabado con militares, sino que se ha llevado ‘entre los pies’ a civiles y famosos artistas. Recientemente se anunció la muerte de una joven gimnasta de 11 años que fue alcanzada por un misil y ahora un famoso luchador.

“Tras esto, suspenderemos la publicación del periódico en el sitio web, en redes (sociales) e impreso, hasta que termine la ‘operación especial en el territorio de Ucrania'”, indicó el periódico en un comunicado obtenido por The Assocaited Press. Rusia limita estrictamente la descripción que la prensa hace de los sucesos en Ucrania, que califica como una “operación militar especial”. Archivado como: Guerra Ucrania Rusia 2022

El más reciente ‘golpe bajo’ a Rusia

El Grupo de las Siete grandes economías del mundo ha acordado rechazar la demanda rusa de pagar en rublos las importaciones de la energía rusa, indicó el lunes el ministro alemán de Energía. “Todos los ministros del G7 acordaron completamente que esto (sería) una ruptura clara y unilateral de los contratos existentes”, dijo Robert Habeck a la prensa.

En una reunión virtual de ministros de Energía del G7, se concluyó que “el pago en rublos no es aceptable e instaremos a las compañías afectadas a no cumplir la demanda de (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin”, dijo Habeck, Cuando los periodistas le habían preguntado antes el lunes si Rusia podría cortar el suministro de gas a clientes europeos si se incumplía la exigencia de pagar el gas ruso en rublos, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que “claramente no vamos a suministrar gas gratis”. Archivado como: Guerra Ucrania Rusia 2022