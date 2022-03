LO ÚLTIMO: Presidente de Ucrania habla al congreso de EE.UU. y hace fuertes peticiones

En lugar de ello, Biden pronunciará su propio discurso después de la alocución de Zelenskyy, en la que, según un funcionario de la Casa Blanca, anunciará otros 800 millones de dólares para ayuda a Ucrania, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

“Ucrania está proponiendo una opción austriaca o sueca de estado neutral, pero un estado que tiene su propio Ejército y Armada”. Las autoridades ucranianas no realizaron comentarios de inmediato. No estuvo claro cómo funcionaría esta opción si el futuro ejército de Ucrania sigue siendo hostil a Rusia. Archivado como: Guerra Rusia Ucrania Discurso

Reportan brutal ataque a zonas contraladas por rusos

Estas cuestiones se están discutiendo en los ministerio de Defensa de ambos países, añadió el negociador. Según Medinsky, una cuestión clave es el estatus de Crimea, anexionada por Rusia, y de la región separatista del Donbás, en el este del país, que el Kremlin reconoce como independiente.

Ucrania considera que ambas forman parte de su territorio, apunta The Associated Press. Se espera que la nueva ronda de contactos comience más tarde el miércoles. Por su parte, imágenes satelitales de Planet Labs PBC analizadas por The Associated Press muestran un supuesto ataque ucraniano contra el aeropuerto internacional y la base aérea de Jersón, ambos controlados por Rusia, que incendió varios helicópteros y vehículos. Archivado como: Guerra Rusia Ucrania Discurso