Gudelia Vallinas es asesinada a balazos en un tiroteo entre pandillas

A través de una cuenta de Go Found Me, Alfredo abrió una cuenta donde pidió ayuda a la comunidad. En el mensaje explicó el terrible hecho: “El viernes 12 de marzo, mi esposa fue víctima de violencia de pandillas y armas de fuego, donde perdió la vida por un disparo”.

El dolor de una comunidad

Gudelia Vallinas estaba a menos de media cuadra de llegar a la casa de sus suegros ya que además ella vive en la misma calle, en un departamento, junto a su esposo Alfredo Vallinas y sus dos pequeñitos. La mujer se ganaba la vida limpiando casas y cundo no estaba en su trabajo el resto del tiempo lo dedicaba de manera devota a su familia y la iglesia.

Alfredo Vallinas, el ahora viudo de Gudelia Vallinas, abrió una cuenta en la res social Go Fund Me bajo el nombre Help Our Family Funeral Expenses & Kids Education (Ayuden a nuestra familia en los gastos funerarios y la educación de los niños) para pedir a la comunidad que le echen una mano para afrontar el reto de criar a sus hijos solo.