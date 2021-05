Los hechos suceden durante un concierto que no se explica dónde, pero se les ve a los artistas que van rumbo al escenario mientras decenas de seguidores gritan y piden una fotografía o un saludo, sin embargo, ninguno de ellos se detiene para hacerles caso.

El video original se puede ver en la aplicación de Tik Tok, en la cuenta de @bros1719 que tiene más de 443 mil vistas y más de 6 mil comentarios, la mayoría de críticas hacia la actitud de los guardias, pero sobre todo de los artistas que no intervinieron a su favor.

Esta omisión provocó el enojo de los seguidores que no tuvieron piedad de ellos con toda clase de comentarios, por lo que al final de cuentas tuvieron que salir en público para disculparse por la actitud de los guardia y de su agrupación.

El aspecto que más molestó a la gente, fue que ninguno de Los Dos Carnales intervino para evitar la agresión ni siquiera para atender a la fan que solo quería tomarse una fotografía, al contrario, pasaron de largo como si no hubieran visto el hecho.

Alguien más comentó sobre la actitud de los guardias de seguridad y de los artistas y escribió lo siguiente: “Ya ofrecieron a una disculpa a la chica, y pues el personal de seguridad debe ser más profesional y las chicas no arriesgarse”.

Algunos más dijeron: "Ellos son muy buenas personas, salieron rodeados de seguridad y talvez ni se fijaron de ver a los fan todo fue muy rápido", "agarren el ped… si se paran con uno se tendrán que parar con todos, además van al escenario… no mam… raza".

LES ‘LLUEVE’

Pero las opiniones no terminaban: “La mujer estuvo mal. El de seguridad no tuvo que ser tan agresivo, pero al final de cuentas estaba haciendo su trabajo y la tipa claramente no se quitó desde la primera vez que la quisieron retirar del paso de Poncho. Tres veces trato ella de acercarse! Los 2 Carnales se ven muy amables, y dudo que hay querido esa situación”.

Algunos más dijeron: "Pésimo comportamiento de este grupito cantan muy bonito y todo, pero está bien que sí, pero tampoco que se crean", "les falta humildad, el fan es quien les da de comer y la fama sin fan no existen".