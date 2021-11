Guardado, no sería prudente llevarlo a otro Mundial

A MÉXICO LE HACE FALTA UN 10 ASEGURÓ LAV

“Hoy a México le falta un 10, no le va a llegar Guardado. La línea de cuatro: Jesús Gallardo, y Luis Rodríguez, un Edson Álvarez, 18 años y era mío en América. Cuando se lesionó Paolo Goltz, pasé a Bruno Valdez de un lado y metí a ese pibe. Me querían matar. Diego Lainez tenía 16 y ni siquiera tenía 17 años. Son los jugadores que a mí me gustan».

Tiene un 8 en Héctor Herrera, que casi no juega con Diego Simeone en el Atlético, tiene a Raúl Jiménez, luego a Rogelio Funes Mori. No tienen problema en el 9. Tienen a Jesús Corona, Chucky Lozano y Uriel Antuna”, señaló Ricardo La Volpe.