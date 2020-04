Los CDC advirtieron que los guantes quirúrgicos estaban destinados exclusivamente al personal médico y no para ir a hacer las compras

Hasta el momento los CDC sólo han recomendado el uso de máscaras faciales, no guantes

La mejor manera de evitar el contagio es lavarse las manos con agua y jabón constantemente y el distanciamiento social

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) advirtieron que el uso de guantes quirúrgicos están destinados exclusivamente a los trabajadores de la salud y que no deben utilizarse para realizar las compras en los supermercados.

Los CDC han recomendado en varias oportunidades que las personas utilicen únicamente máscaras faciales en público como medida de protección ante el contagio por coronavirus, pero no han mencionado que el uso de guantes sea necesario.

Según reseñó KHOU 11, varias personas se han quejado de ver guantes quirúrgicos tirados en los estacionamientos y dentro de carritos de compras en los supermercados.

“En público no es necesario usar guantes”, dijo el doctor Jason Newland, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Washington y del Hospital Barnes-Jewish.

El Dr. Newland indicó que los guantes “están destinados a trabajadores de la salud que los cambian con frecuencia, no para elegir limones en el pasillo de víveres”.

“Al usar guantes podrías tocar una superficie y pensar: ‘Oh, estoy bien. Te quitas el guante y quizás lo sostienes en la boca, lo cual no recomendaría nunca, pero podrías pensar que estuviste protegido y limpio pero no, no te has lavado las manos y eso te pone en riesgo”, explicó el Dr. Newland a KHOU 11.

Asimismo, el especialista resaltó que el virus se transmite por las gotas que inhalas, al tocarte la cara o al no respetar el distanciamiento social, e indicó que la mejor manera de proteger que del contagio es evitar tocarse la cara y lavarse las manos constantemente con agua y jabón, ya que es lo único que garantiza que estén limpias.

“Independientemente, tienes que lavarte las manos y si usas guantes vas a tener que limpiar los guantes que tienes todo el tiempo de cualquier manera porque si los guantes se ensucian y posteriormente te tocas la cara con el guante puesto corres el riesgo de contraer el virus”, dijo el Dr. Newland.

Los CDC parecen estar de acuerdo con esta recomendación, puesto que que solo recomiendan el uso de guantes para el cuidado del paciente infectado y piden a los usuarios que limiten las oportunidades de contaminación de superficies.

“Recordemos los principios clave de los que hablamos: lavarse las manos, limpiar las superficies, no tocar su cara y el aislamiento social como lo hemos estado haciendo”, dijo el Dr. Newland.

La mejor manera de evitar contraer la enfermedad del COVID-19 sigue siendo lavarse las manos constantemente y respetar el distanciamiento social.

