Los Pagos de Impacto Económico ya empezaron a llegar a los bolsillos de los ciudadanos, pero existen cinco grupos que no recibirán el tercer cheque de $1,400 dólares. Incluso si una persona recibió la ayuda en las dos rondas anteriores, no quiere decir que califique para recibir esta tercera ayuda federal .

El primer grupo corresponde a las personas que declaran sus impuestos al IRS de forma individual. Es decir, que no está casado o no declaran en conjunto y que no tiene dependientes registrados en su historial.

A pesar de que en un principio se habló de incluir a los inmigrantes, esto no se concretó. En este paquete de estímulo solo los inmigrantes indocumentados en matrimonios mixtos podrán beneficiarse indirectamente de la ayuda. Si un cónyuge es ciudadano o tiene permiso para estar el país, es decir que cuenta con un número de Seguro Social, y el otro solo cuenta con un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN), entonces este segundo se beneficiará indirectamente de los pagos y no privará a su pareja legal de recibir la ayuda.

Los “no declarantes” o “Non-filers”

Hay estadounidenses que no están obligados a declarar impuestos por sus bajos o ningún ingreso. Este grupo podría no recibir la ayuda y no porque no califiquen, sino porque deben presentar sus datos al IRS. Algunos ya lo hicieron durante las dos rondas anteriores a través de la herramienta “Non-filers” que estuvo disponible hasta el 21 de noviembre de 2020.

El problema es que si la persona es elegible a los pagos, pero no ha hecho la diligencia para dar sus datos al IRS, de igual forma podría no recibir el cheque de estímulo $1,400, para lo cual ahora tendrá que presentar una declaración de impuestos simplificada. Allí podrá solicitar incluso los $1,200 y $600 de las rondas anteriores.