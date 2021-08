Triste noticia en el mundo grupero

Muere Kiko Macanudo de Grupo Marrano. En 2002, hizo su aparición en la escena musical una banda que hizo que muchas personas pusieran el grito en el cielo por el contenido de sus canciones, Grupo Marrano. Lamentablemente, uno de sus integrantes, Kiko Macanudo, falleció ayer sin que se dieran a conocer las causas.

A través de las redes sociales de esta agrupación, recordada por temas como Por tus pujidos nos pescaron y El ansioso, se compartió esta triste e inesperada noticia, por lo que sus seguidores de inmediato expresaron sus condolencias.

“Descansa en paz, Kiko Macanudo, uno de nuestros marranos fundadores. Hoy hubieras cumplido años. Nos quedamos con todos los bonitos momentos que vivimos a tu lado. Nos unimos a la pena que embarga a toda su familia“, se puede leer en esta publicación.

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta noticia: “A enseñarles a los angelitos a cantar ‘El ansioso'”, “Mis más grandes condolencias, noticia realmente inesperada”, “No me lo creo”, “No puede ser”, “Ptm, si me dio un ching… de tristeza”, “Es imposible”, “Díganme que es mentira”.