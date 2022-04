Grupo Intocable le dedica canción a Debanhi y a todas las desaparecidas

El grupo de norteño le dedicó una canción a la joven fallecida

Intocable pidió coincidencia en Nuevo León: “Deseo que lleguen salvas y sanas a casa”

Estos son otros famosos que se han empatizado con la situación

Intocable canción Debanhi: En honor a Debanhi, muchos artistas se han mostrado conmocionados ante los terribles hechos que sucedieron en Nuevo León, en donde la joven de 18 años desapareció el 8 de abril de este año y jamás regresó. Escobar asistió a una fiesta en donde se le vio por última vez…

Hace dos días se confirmó la muerte de la joven originaria de Monterrey, y es una situación que ha conmocionado no solo a México, si no toda Latinoamérica. Son varios los artistas que le han dedicado tiempo a la situación de Debanhi, Grupo Intocable no fue la excepción, pues decidieron hacerle una dedicatoria a ella y a todas las mujeres que han desaparecido últimamente.

Le dedican una canción a la joven

En uno de sus más recientes conciertos, Intocable decidió dedicarle un tiempo del concierto a la joven que fue encontrada sin vida este pasado viernes 22 de abril. Este ha sido uno de los casos que más han conmocionado a todo el país. la agrupación norteña le dedicó una emotiva canción titulada ‘Día 730’, tema que habla de una adolescente de 17 años que desaparece, dejando a su madre en la eterna espera de su llegada.

Durante la presentación, el escenario se pintó de color morado y en las pantallas, mostraron imágenes de marchas feministas, fotos de mujeres tomándose la mano mostrando unión entre sí, y demás imágenes que conmocionaron al público. El vocalista de la agrupación Ricardo Javier Muñoz, pidió conciencia a Nuevo León. “Todas las chicas que vienen en grupo, vienen juntas y se regresan juntas”, dijo el vocalista de Intocable, recordando lo acontecido. (VIDEO)