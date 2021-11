El joven, quien está en el asiento de piloto de este automóvil, dice que no puede creer esta sorpresa, mientras que la persona encargada de llevar este regalo, en son de broma, le dijo que se valía llorar y que ya tenía todos los papeles en regla. Un obsequio que a muchos les encantaría recibir…

Días después de ganar su primer Grammy Latino en la categoría de mejor álbum de música de banda, integrantes del Grupo Firme siguen dando de qué hablar, ahora porque su vocalista, Eduin Caz, decidió regalarle un auto a su amigo Rodolfo Tovar, quien no dudó en compartir este momento en redes sociales.

“Este regalito te lo manda Eduin”

“Hoy fui parte de este regalo tan fregón que se aventó mi compita Eduin”, se puede leer en otro video que compartió el vocalista de Grupo Firme, Aquí, se observa en primer lugar a un joven llegar a la casa de Rodolfo Tovar con una bolsa de conocida marca deportiva en sus manos.

“Este regalito te lo manda Eduin. Más que nada, te lo da por tu amistad, we, de lealtad, ya sabes, ¿no? Desde los comienzos has estado con él. Carnalito, pues disfrútalo. Ábrelo, we, a ver si te queda”. Lo que nunca se imaginó el amigo del cantante es que eran las llaves de su nuevo automóvil.