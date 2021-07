Consuelo Duval abrió la boca en señal de impacto mientras Mijares riéndose dijo: “Eso te dijo? Ay bueno, ella así es”, y mientras las conductoras se reían, Isabel Lascuráin, muy cercana a la niña y al cantante dijo: “Así nació he, desde chiquita su carácter fue de ‘pésame tantito'”, para que el cantante invitado al programa dijera: “Es malísima he, malísima”, aseguró muy orgulloso.

¿La gente se enoja con la hija de Lucero?

Los comentarios por dicho incidente, ¿se pudieron del lado de Consuelo Duval?: “Eso no es ser ruda, eso es no tener educación”, “Ps igual le haya respondido a la chiquilla , “pues tú tampoco cantas mal las rancheras eh“ no es por nada pero bonita no es, talentosa sí”, “Hasta tomó cafe de la vergüenza que le dio lo maleducada de su hija”, comentaron.

“Ruda, sincera o mala educada no se cómo llamarle la verdad, pero ella no tiene la culpa, la culpa la tiene los padres por educarla así. Ante todo el respeto a los mayores, eso se aprende en casa”, “Ambos papás tienen el carácter pesadito recuerdo cuando Lucero sacó su verdadero yo en la conferencia de prensay en una ocasión en un juego en el programa hoy Mijares se molestó con la persona que toca el piano y empezó a decirle cosas, Leonel de Sin bandera lo tranquilizó! Mi opinión que nadie me pidió es que Lucero y Mijares son unos higaditos”.