Si alguna vez has tenido la gripe, sabes que es una pesadilla y estás familiarizada con las razones para vacunarse este año. La gripe puede durar días (o semanas) dejándote débil, exhausta, incapaz de funcionar y aferrándote a tu almohada por tu vida. Si no la has tenido, entonces confía en nosotros… no te conviene. Y menos durante la próxima temporada de vacaciones cuando tus seres queridos te necesitan. Sí, el ébola es el virus del que todo el mundo habla y al que todos temen, y con razón.

Es aterrador. Pero también lo es la gripe. Según estimaciones de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), miles de personas mueren de ella cada año en este país con cifras que van desde un mínimo de 3.000 a un máximo de 49.000 dependiendo de la severidad de la enfermedad en una temporada de gripe dada. Lo que hace la vacuna contra la esta más crucial que nunca para cualquier persona de más de seis meses. “Las personas con mayor riesgo están mejor protegidas si los demás también están protegidos”, dice David Cennimo, un médico de enfermedades infecciosas y profesor asistente de medicina y pediatría en Rutgers New Jersey Medical School. La vacuna puede salvar tu vida. Aquí tienes 10 razones por las que debes vacunarte y vacunar a tu familia este año.